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TED Üniversitesi 8 kişi alacak

TED Üniversitesi Rektörlüğü 8 öğretim üyesi alımı yapacaklarını açıkladı

TED Üniversitesi 8 kişi alacak
15 Haziran 2022 Çarşamba 11:08

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre TED Üniversitesi  “2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu”, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri, “TED Üniversitesi (TEDÜ) Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri” ve “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’’* hükümlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

 


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