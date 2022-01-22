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TED Üniversitesi öğretim üyesi alacak

TED Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

TED Üniversitesi öğretim üyesi alacak
22 Ocak 2022 Cumartesi 11:28

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre TED Üniversitesi'ne “2547  sayılı  Yüksek  Öğretim  Kanunu”,  “Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği”nin  ilgili  maddeleri,  “TED Üniversitesi  (TEDÜ)  Akademik  Atama  ve  Yükseltme  Kriterleri”  ve  “Yükseköğretim  Kurumlarında  Yabancı  Dil  Öğretimi  ve  Yabancı  Dille  Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”* hükümlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.


İlan için başlayan başvurular 3 Şubat 2022 tarihine kadar sürecektir.


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