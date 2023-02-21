TED Üniversitesi Öğretim üyesi alımı yapacak

TED Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.

TED Üniversitesi Öğretim üyesi alımı yapacak
21 Şubat 2023 Salı 11:01

ilan.gov.tr'de yer alan ilan göre TED Üniversitesi'ne  “2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu”, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri, “TED Üniversitesi (TEDÜ) Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri” ve “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’’* hükümlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Öğretim üyesi alınacaktır.

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