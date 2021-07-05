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TED Üniversitesi personel alacak

TED Üniversitesi 13 araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı yapacağını duyurdu

TED Üniversitesi personel alacak
05 Temmuz 2021 Pazartesi 10:50

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

 


Başvurular, istenen belgeler ile birlikte; TED Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne, şahsen veya posta aracılığı ile yapılacaktır.

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