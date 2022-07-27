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TEİAŞ 53 elektrik teknisyeni alacak

TEİAŞ Genel Müdürlüğü taşra teşkilatının sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere 53 elektrik teknisyeni alımı yapacağını duyurdu

TEİAŞ 53 elektrik teknisyeni alacak
27 Temmuz 2022 Çarşamba 09:43

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre TEİAŞ'ın taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre 53 Elektrik Teknisyeni alınacaktır. İşe alınacak elemanların çalıştırılacağı iller ve alınacak eleman sayıları ilanda belirtilmiştir.

 

İlan için başvurular 5 Ağustos 2022 tarihinde son bulacaktır.


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