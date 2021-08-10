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TEİAŞ Genel Müdürlüğü işçi alacak

TEİAŞ Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzere 101 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu

TEİAŞ Genel Müdürlüğü işçi alacak
10 Ağustos 2021 Salı 10:52

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre TEİAŞ Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre 31 Elektrik Teknikeri, 4 Elektronik Teknisyeni ve 66 Elektrik Teknisyeni alınacaktır.

 

Adaylarda aranacak şartlar İşkur iş ilanlarında ve Şirketin internet sitesinde (www.teias.gov.tr) ilan edilecektir.

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