10 YIL BOYUNCA REDDEDİLMİŞ
10 YIL BOYUNCA REDDEDİLMİŞ
0
ŞAMPİYONLUK İÇİN YARIŞIYORLAR
ŞAMPİYONLUK İÇİN YARIŞIYORLAR
0
PALANDÖKEN'E KAR YAĞDI
PALANDÖKEN'E KAR YAĞDI
0
ŞİMDİ DE HEDEFİNDE O VAR
ŞİMDİ DE HEDEFİNDE O VAR
0

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sağlık personeli alacak

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü 24 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacağını duyurdu

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sağlık personeli alacak
06 Ekim 2021 Çarşamba 10:42

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara toplam 24 (yirmidört) adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

20 hemşire ve 4 laborant olarak iş başvurusu yapacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olması gerekmektedir.


DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Çukurova Üniversitesi 15 kişi alacak
Sonraki Haber
Kibar'da ilk nikahı Başkan Selvitopu kıydı
Zincir marketlerle ilgili yeni düzenleme yolda
Zincir marketlerle ilgili yeni düzenleme yolda
0
Çukurova Üniversitesi 15 kişi alacak
Çukurova Üniversitesi 15 kişi alacak
0
60 Rekabet Uzman Yardımcısı alınacak
60 Rekabet Uzman Yardımcısı alınacak
0
Palandöken'e kar yağdı
Palandöken'e kar yağdı
0
Boğaziçi Üniversitesi'nde 10 kişi gözaltına alındı!
Boğaziçi Üniversitesi'nde 10 kişi gözaltına alındı!
0
Mavi yakalılar için ücret ve yan hak koşulları geliştirilmeli
Mavi yakalılar için ücret ve yan hak koşulları geliştirilmeli
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.