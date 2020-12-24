Tekstil Mevkii'nde her hafta Pazartesi günleri pazar kurulacak

Ödemiş Belediyesi, pandemi tedbirleri çerçevesinde alternatif pazaryerleri oluşturmaya devam ediyor. Zafer Mahallesi Tekstil Mevkii'ndeki 1350. Sokak'ta Pazartesi günleri, pazar kurulacak.

Bölgenin en büyük açık hava alışveriş merkezi olan Büyük Pazar'ın yanı sıra pandemi koşullarına uygun şekilde alternatif pazaryerleri oluşturan Ödemiş Belediyesi, Zafer Mahallesi Tekstil Mevkii'ndeki pazaryeri için son hazırlıklarını yapıyor. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince sergi yerleriyle ilgili düzenlemelerin yapıldığı 1350. Sokak'taki pazaryeri 28 Aralık 2020 Pazartesi gününden itibaren her Pazartesi alışverişe açık olacak.

Vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirerek esnaf odaları ve muhtarlarla birlikte çözümler ürettiklerini ifade eden Ödemiş Belediye Başkan Yardımcısı Özay Kaptan, "Pandemi koşullarını da göz önüne alarak kentimizin her bölgesine hitap edecek şekilde semt pazarları kuruluyor. Yıllardır Cumartesi günleri kurulan Büyük Pazarımız bu dönemde sokağa çıkma kısıtlaması uygulamaları nedeniyle Cuma günleri kuruluyor. Salı Pazarımız ve Perşembe Pazarımızın yanı sıra Koronavirüs pandemisi ile birlikte Çarşamba günleri Zafer Mahallesi Şeker Camii yanında pazar yeri oluşturduk.

Bunun yanında hemşehrilerimizden gelen talepleri de değerlendirerek Tekstil Mevkii için ihtiyaç duyulan pazaryerini, esnaf odalarımız ve muhtarlarımızla da görüş alışverişinde bulunarak belirledik. 1 Aralık'a kadar başvurular yapıldı. 1350. Sokak'ta oluşturulacak olan Tekstil Mevkii pazarı, her hafta Pazartesi günleri kurulacak. Hemşehrilerimiz ve esnaflarımız için hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun.

Hemşehrilerimizin ve esnaflarımızın pazaryerlerinde mutlaka pandemi kurallarına uygun hareket etmeleri gerekiyor. Bu zor günleri atlatmamız için maske-mesafe-hijyen kuralı olmazsa olmazımız" dedi.