Tel Abyad'da  bombalı saldırı:  Dokuz ölü, 30 yaralı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk kasabasına YPG'lilerce bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre dokuz kişi yaşamını yitirdi 30 kişi yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Barış Pınarı Harekatı'yla kontrole alınan Tel Abyad'a bağlı Suluk kasabasına YPG'lilerce bombalı saldırı düzenlendi. Bölgenin en büyük yerleşim yerlerinden biri olan Suluk'un merkezinde gerçekleştirilen saldırıda ilk belirlemelere göre dokuz kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Patlamayla birlikte harabeye dönen binaların enkazı altında kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldı.