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Televizyon izleyen eşini 6 yerinden bıçakladı!

Televizyon izleyen eşini 6 yerinden bıçakladı!
01 Aralık 2022 Perşembe 11:36

Bursa'da Meriç Ç., eşi Nurgül Ç.'yi 6 yerinden bıçakladı. Eşinin eve geldiğinde kendisi ile ilgilenmediğini ve televizyon izlediğini iddia eden Meriç Ç., bu yüzden eşi ile tartıştıklarını ve annesinin kredi kartını kullandığı için de eşini bıçakladığını ileri sürdü


Olay, geçen salı saat 19.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Eve alkollü gelen Meriç Ç., iddiaya göre televizyon izleyen ve kendisiyle ilgilenmediğini öne sürdüğü eşi Nurgül Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Meriç Ç., mutfaktan aldığı bıçakla eşini 6 yerinden bıçakladı. Meriç Ç., kanlar içinde kalan eşini bırakıp, olay yerinden kaçtı. Gürültüyü duyan komşularının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve durumu ağır olan Nurgül Ç., buradan da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerinden kaçan Meriç Ç., bir süre sonra evine gittiğinde burada inceleme yapan polis ekiplerine teslim oldu. Suç aletiyle gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde, "Eşim annemin kredi kartlarını kullanıyordu. Sinirlendim. Kendisini bu nedenle bıçakladım" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Meriç Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #bıçaklama #haber
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