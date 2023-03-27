Temizlediği beton mikserinden düşerek öldü

Trabzon’da temizlediği beton mikseri üzerinden dengesini kaybederek düşen Osman Adanur (54), hayatını kaybetti.

Temizlediği beton mikserinden düşerek öldü
27 Mart 2023 Pazartesi 10:40

Olay, dün akşam saatlerinde Hacımehmet Mahallesi’nde meydana geldi. Osman Adanur, çalıştığı şantiyede mesai bitiminde, temizlemek için  kullandığı beton mikserinin üzerine çıktı. Çalışması sırasında dengesini kaybeden Adanur, kafa üstü düştü. Şantiyedekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekibinin kontrolünde Adanur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesi sonrası Adanur'un cansız bedeni hastane morguna götürüldü. 

Önceki Haber
Beko: Satera işçisi yalnız değildir!
Sonraki Haber
Depremde oğlu sayesinde hayatta kalan anne, yaşadığına sevinemedi
İstanbul'da çeyrek altın fiyatına 1 kilo erik
İstanbul'da çeyrek altın fiyatına 1 kilo erik
0
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü personel alacak
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü personel alacak
0
EPDK Enerji Uzman Yardımcısı alacak
EPDK Enerji Uzman Yardımcısı alacak
0
Belediyeye zabıta alınacak
Belediyeye zabıta alınacak
0
Depremde oğlu sayesinde hayatta kalan anne, yaşadığına sevinemedi
Depremde oğlu sayesinde hayatta kalan anne, yaşadığına sevinemedi
0
YSK, 100 bin imza maratonunda 5'inci günde ulaşılan imza sayısını paylaştı
YSK, 100 bin imza maratonunda 5'inci günde ulaşılan imza sayısını paylaştı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.