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Temizlik ve güvenlik personeli alınacak

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü temizlik ve güvenlik personeli olarak çalıştırmak üzere 10 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Temizlik ve güvenlik personeli alınacak
27 Aralık 2021 Pazartesi 10:01

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara toplam 10 (dört) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 


İlan için başvurular 27 Aralık 2021 tarihinde başlayacak olup 15 gün sürecektir.


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