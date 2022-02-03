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Terhisine 20 gün kala şehit haberi geldi!

Terhisine 20 gün kala şehit haberi geldi!
03 Şubat 2022 Perşembe 09:07

Şırnak Cizre'de PKK'lı teröristlerin havanlı saldırısında 27 yaşındaki er Tarık Tarcan şehit oldu. Tarcan'ın Eskişehirli olduğu ve terhisine 20 gün kaldığı öğrenildi

Şırnak'ın Silopi ile Cizre ilçeleri arasında bulunan 1’inci Hudut Tabur Komutanlığı’na bağlı Yakacık Hudut Karakolu’na dün saat 14.15 sıralarında PKK’lı teröristlerce havanla saldırı düzenlendi. Saldırıda ağır yaralanan Eskişehirli Piyade Er Tarık Tarcan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Tarcan’ın acı haberi, askeri görevlilerce Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Mamure Mahallesi'nde oturan ailesine verildi. Hilmi- Günay Tarcan çifti, tek oğulları olan Tarık Tarcan’ın şehit haberiyle gözyaşlarına boğuldu.

Şehit Tarcan’ın baba ocağına Türk bayrakları asılırken, Tepebaşı Kaymakamlığı sokağa taziye çadırı kurdu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü mezunu olan Tarcan’ın bugün Reşadiye Camii’ndeki öğle namazının ardından Vişnelik Hava Şehitliği’nde toprağa verileceği öğrenildi. Tarcan’ın yaklaşık 5 aydır asker olduğu ve terhisine 20 gün kaldığı belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şırnak #şehit #eskişehir şehit #tarık tarcan
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