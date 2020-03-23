Terim üzücü haberi sosyal medyadan verdi!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, corona virüsüne yakalandığını açıkladı. Galatasaray'ın tecrübeli hocası sosyal medya hesabından "Bugün yapılan test sonuçlarına göre koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" açıklamasını yaptı.

Terim üzücü haberi sosyal medyadan verdi!
23 Mart 2020 Pazartesi 23:58

Sarı kırmızılı kulüp, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve eşinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından teknik direktör Fatih Terim'den gelen haber ile sallandı. Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Terim, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" ifadelerini kullandı.

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Terim üzücü haberi sosyal medyadan verdi!
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