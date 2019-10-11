Teröristler gazetecileri hedef aldı

Suriye'nin Kamışlı kentindeki PKK/YPG'li teröristler Mardin'in Nusaybin ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilerin bulunduğu noktaya silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sırasında kırılan cam parçalarıyla 2 gazeteci hafif şekilde yaralandı.

Teröristler gazetecileri hedef aldı
11 Ekim 2019 Cuma 15:58

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütleri PKK/YPG ile DEAŞ'a yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı takip için Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan gazetecilerin bulunduğu otelin teras katına kurşunlar isabet etti. Suriye'nin Kamışlı kentindeki YPG'li teröristlerin keskin nişancı tüfeğiyle gazetecileri hedef alarak yaptıkları silahlı saldırıda kırılan cam parçasıyla 2 gazeteci hafif şekilde yaralandı. Saldırının ardından gazeteciler, güvenlik güçlerince bulundukları yerden tahliye edildi.


 


 


Kaynak: DHA
Önceki Haber
2020 turizmi, 2019 kadar iyi olacak
Sonraki Haber
En güzel çiçek orkidedir
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.