Teröristler Rasulayn'ı boşaltıyor

Milli Savunma Bakanlığından, TSK'nın, Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içinde bölgeden çıkışını yakından takip ettiği, 86 araçlık bir konvoyun Rasulayn'dan çıkış yaptığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, TSK'nin 17 Ekim'de Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG'li teröristlerin 120 saat içinde bölgeden çıkmasını yakından takip ettiği, kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı, bölgeden çıkış ve tahliye faaliyetlerinin sıkı şekilde ABD'li muhataplarla koordine edildiği kaydedildi. Teröristler Rasulayn'dan Kızılhaç ambulansları ve sivil araçlarla kaçıyor Açıklamada, yaklaşık 55 araçlık konvoyun Rasulayn'a giriş yaptığı, 86 araçlık konvoyun ise Tel Tamir istikametinde çıkış yaptığı belirtildi.

DSG: tamamen çekildik

Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Türkiye ile ABD arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında Resulayn kentinden dün itibariyle çekildiğini açıklarken, Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu ise geri çekilmenin tamamlanmadığını bildirdi. Türkiye ile ABD arasında, Ankara'nın askeri harekata beş gün ara vermesi, bu süre içinde YPG'nin çatı örgütü DSG'nin güvenli bölgeden çıkması için yapılan anlaşma kapsamında çatışmalara perşembe gecesi ara verildi. Reuters ajansına konuşan DSG Sözcüsü Kino Gabriel, örgütün Resulayn'da militanının kalmadığını söyledi. Sözcünün açıklaması Türk ordusu ve onunla birlikte hareket eden Suriyeli muhaliflerin zaten kuşattığı kente araçlarla girişinin birkaç saat ardından geldi. Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu Sözcüsü Binbaşı Yusuf Hamud ise Reuters'a DSG'nin henüz tamamıyla kentten çekilmediğini söyledi.

Mutabakata rağmen YPG'den taciz ateşi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD'li yetkililerle 17 Ekim günü yapılan mutabakata rağmen YPG'lilerden 22 kez taciz ateşi açıldığını söyledi. MSB, YPG'lilerin tahliye sürecinin yakından takip edildiğini açıklarken; "Bu kapsamda kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi bölgeden çıkış ve tahliye faaliyetleri sıkı şekilde ABD'li muhataplarla koordine edilmektedir" ifadeleri kullanıldı. Bakanlık tarafından '55 araçlık bir konvoyun Rasulayn'a giriş yapmış olduğu ve 86 araçlık bir konvoyun Tel Tamir istikametinden çıkış yapmış olduğu' açıklandı.

Trump: Ateşkes çok iyi gidiyor

ABD Başkanı Donald Trump, 17 Ekim Perşembe günü Türkiye'nin ABD'li yetkililerle görüşmesi sonrası 120 saat olarak belirlenen YPG ile ateşkes sürecinin 'çok iyi gittiğini' söyledi. Twitter'dan açıklama yapan Trump, ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in kendisine "Ateşkes çok iyi gidiyor. Çabuk biten bazı küçük çatışmalar var. Kürtler yeni alanlara yerleştiriliyor" dediğini ifade etti. Trump, ABD askerlerinin çatışma alanında ya da ateşkes alanında bulunmadığını söyleyerek, "Petrolün güvenliğini sağladık, askerlerimizi eve getiriyoruz" dedi.

Çekilen ABD askerleri Irak'a gidebilir

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, kuzey Suriye'den çekilen yaklaşık 1000 ABD askerinin tamamının, IŞİD'lilere karşı mücadeleye devam etmesi ve 'Irak'ı savunmaya yardım için' Irak'ın batısına gitmesinin beklendiğini belirtti. Türkiye ile ABD arasında, Ankara'nın askeri harekata beş gün ara vermesi, bu süre içinde YPG'nin çatı örgütü DSG'nin güvenli bölgeden çıkması için yapılan anlaşma kapsamında çatışmalara perşembe gecesi ara verilmişti. Esper, Ortadoğu ziyareti kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada "ABD'nin kuzeydoğu Suriye'den çekilmesi hızla devam ediyor, günler değil haftalardır görüşüyoruz" dedi. Esper "Mevcut plan, bu güçlerin batı Irak'a yeniden konuşlandırılması yönünde" derken, sayılarının 1000 civarında olacağını söyledi. Reuters ajansına konuşan üst düzey bir ABD savunma yetkilisi ise durumun halen değişken olduğunu ve planların değişebileceğini açıkladı. ABD merkezli New York Times'ın konuştuğu üst düzey ABD'li yetkili ise ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgeden çekilme sözü vermesine rağmen bu plandan geri adım atabileceğini söyledi.