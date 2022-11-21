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Teröristler roketlerle saldırdı! Süleyman Soylu açıkladı: 3 kişi öldü, 10 kişi yaralı!

21 Kasım 2022 Pazartesi 12:24

Gaziantep’in Karkamış ilçesine, Suriye’nin Ayn El Arap bölgesindeki PKK/YPG’li teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırılarda 3 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ölenlerden birinin çocuk, birinin de öğretmen olduğunu söyledi.

Suriye’nin Ayn El Arap bölgesindeki PKK/YPG’li teröristler tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı düzenlendi. Teröristlerin ateşlediği 5 roket mermisi, yerleşim yerlerine isabet etti. Saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

 

TERÖRİSTLERİN BULUNDUĞU NOKTALAR ATEŞ ALTINA ALINDI

Saldırının ardından teröristlerin bulunduğu noktalar, sınırda konuşlu birlikler tarafından obüs ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına alındı.

Teröristlerin ateşlediği bazı roket mermilerinin de sınırın diğer tarafındaki Cerablus kentinde yerleşim yerlerine isabet ettiği öğrenildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ile diğer ilgili kişiler bölgeye hareket etti.

Dün gece de yine teröristler tarafından Karkamış’a atılan 4 roket, boş araziye düşmüştü.

BAKAN SOYLU AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'in Karkamış ilçesine gerçekleştirilen havan saldırısına ilişkin, "6 yaralımız vardı, onlar hastaneye intikal ettirildi. Maalesef ilk aldığımız bilgiler çerçevesinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile katıldığı 'Ailelerde Trafik Bilincinin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü' imza töreninin ardından Gaziantep'in Karkamış ilçesine gerçekleştirilen havan saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Soylu, öğle üzeri sınır ötesinden 3 havan atışı yapıldığını belirterek, "Bunların yerleşim yerlerine isabet edenleri oldu. 6 yaralımız vardı, onlar hastaneye intikal ettirildi. Maalesef ilk aldığımız bilgiler çerçevesinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunlardan 1'i çocuk, 1'i öğretmen. Yerleşim yerine isabet eden, mahalleye isabet eden bir havan sonucunda böyle bir kaybımız söz konusu. Allah rahmet eylesin. Şu anda yaralılarımız var. Onlar da hastanelerde tedavileri devam ediyor. Dün gerçekleştirilen ve terör örgütünün büyük kayıplar verdiği operasyondan sonra, buna yönelik gerçekleştirilen saldırılara da cevabı en güçlü şekilde verilecektir. Bu konuda gerekli bütün adımlar atılacaktır" dedi.

Bakan Soylu, havanın okulun bahçesine düştüğünü belirterek, "Okul değil, okulun bahçesine bir atış geldi. İlk aldığımız bilgiler çerçevesinde 1 çocukla 1 öğretmen ve ilgili mahallede ağır yaralı olan 1 vatandaşımız hayatını kaybetti" diye konuştu.

Etiketler; #karkamış #roketli saldırı #pkk #haber
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