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Teröristler taciz ateşi açtı: 1 uzman çavuş şehit!

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden şehit haberleri gelmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerin taciz ateşi açtığını ve açılan ateş sonucu Uzman Çavuş Sercan Baş'ın şehit olduğunu duyurdu

Teröristler taciz ateşi açtı: 1 uzman çavuş şehit!
22 Haziran 2022 Çarşamba 08:52

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize 21 Haziran 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Sercan BAŞ şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kaydedildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şehit #pençe kilit #milli savunma bakanlığı
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