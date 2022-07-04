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Teröristlerin taciz ateşinde 1 asker şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışında Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal (29) şehit oldu. Bal’ın, Düzce’nin Gölyaka ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi

Teröristlerin taciz ateşinde 1 asker şehit oldu
04 Temmuz 2022 Pazartesi 15:55

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bugün teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal şehit oldu. Şehidin, Düzce’nin Gölyaka ilçesine bağlı Bakacak köyünde yaşayan babası Ahmet Bal’a acı haberi Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Naci Akkaş verdi. Şehidin ailesinin evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Bal’ın bekar ve 3 kardeşin en küçüğü olduğu öğrenildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal’ın vatani görevi sonrası askerlik mesleğini tercih ederek uzman çavuş olduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #pençe kilit #şehit #terör
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