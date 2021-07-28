Teröristlerle çatışma çıktı: 2 asker şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada, 2 askerin şehit olduğunu, 1 askerin de yaralandığını duyurdu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe Harekatı (Irak kuzeyi/Hakurk) bölgesinde 27 Temmuz 2021 tarihinde arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerle temas sağlanmış, çıkan çatışmada 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Bahse konu çatışmada bölücü terör örgütü mensubu 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralı askere de acil şifa dilekleri iletildi.

Gaziantep'e şehit ateşi düştü

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük'ün (28) şehadet haberi Gaziantep'teki ailesine ulaştı.

Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde görevli askerlere, PKK'lı teröristlerce ateş açıldı. Saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük'ün acı haberini Vatan Mahallesinde yaşayan Nihat- Fatma Özcücük çiftine askeri yetkililer, sağlık ekibi ile birlikte verdi. Oğullarının şehadet haberiyle üzüntü yaşayan çift, gözyaşlarına boğuldu. Haberi alan ailenin yakınları ve komşuları ise eve taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı.

Yakınları, nişanlı olduğu öğrenilen şehit Ali Rıza Özcücük'ün sabah annesi ile telefonda konuştuğunu belirtti. Şehit Özcücük'ün bugün düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi.



Aksaray'a şehit ateşi düştü

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer'in (24) acı haberi memleketi Aksaray'daki ailesine ulaştı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca Bölgesi'ndeki birliğinde görev yapan 3 yıllık Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü. Şehit Güçlüer'in acı haberi İstanbul Beyoğlu'nda yaşayan ve bayram nedeniyle memleketleri Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi Ihlara beldesine gelen annesi Aybeniz ve babası Mustafa Güçlüer'e askeri yetkililer tarafından verildi. Oğlunun şehit olduğunu öğrendikten sonra sinir krizi geçiren anne Aybeniz Güçlüer'e, hazırda bekletilen ambulansta müdahale edildi. Haberi alan yakınları eve akın ederken, çevreye Türk bayrakları asıldı.

1 kız kardeşi olan ve bekar olduğu öğrenilen Güçlüer'in cenazesinin bugün Ihlara beldesinde defnedilmesi bekleniyor.