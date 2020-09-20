Tesislerimizi lekelemeyin

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, "Çok sık denetlenen otellerimizde virüs yok. Olsa bakanlık kapatır zaten. Kimse ticari çıkarları için konaklama tesislerini, turizm sektörünü lekelemesin" dedi

ETİK Başkanı Mehmet İşler, otelleri zan altında bırakan tatil operatörüne tepki gösterdi. Egeli turizmciler, tatil operatörü kuruluşun alacak/borç ilişkisi oldukları bazı konaklama tesislerinde koronavirüs bulunduğunu belirterek zan altında bırakmasına tepki gösterdi. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, "Çok sık denetlenen otellerimizde virüs yok. Olsa bakanlık kapatır zaten. Kimse ticari çıkarları için konaklama tesislerini, turizm sektörünü lekelemesin" dedi.

Selçuk-Pamucak ve Kuşadası yöresinde hizmet veren bazı konaklama tesislerinin yöneticilerinden alacak/borç ilişkisi oldukları bir tatil operatörü kuruluşa ilişkin şikayetler aldıklarını anlatan Mehmet İşler, dile getirilen konuların konaklama tesislerini zan altında bırakmayı hedeflediğini söyledi. Tatil operatörü kuruluştan alacaklarını tahsil edemeyen otel yöneticilerinin onların aracılığıyla gelecek müşteriyi tesise alamayacaklarını bildirdiğini belirten İşler, sonraki gelişmeleri şöyle anlattı:

Akıl almaz bir davranış

"Otele ödeme yapmayan tatil operatörü kuruluşun elamanları, bazı misafirleri arayarak tesiste koronavirüs olduğunu belirtmiş ve bu nedenle başka otele almak durumunda olduklarını söylemiş. Bazı misafirler, bu girişimden otel yöneticilerini haberdar etmiş. Otel yöneticileri, tatil operatörünün böylesine akıl almaz bir davranış içine gireceğine inanmak istememiş. Durumu bildiren misafirler, girişimi bu kez yazılı olarak iletmiş. Müşterilerin yazılı beyanlarının ellerinde bulunduran otel yöneticileri hukuki girişim başlatmış."

ETİK Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, konaklama tesisi yöneticilerinin borç / alacak ilişkisinin ötesinde, koronavirüs olduğunu iddia eden tatil operatörü kuruluş hakkında hukuki girişimde bulunmaya hazırlandığını söyledi. Pandemi sürecinde kapıların açan konaklama tesislerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde hazırlanan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" uyarınca, belirlenen kriterler çerçevesinde, uluslararası standartlarda denetlendiğini hatırlatan İşler, sözlerini şöyle sürdürdü:

Çok sık denetleniyoruz

Hijyen, sağlık ve kriterlere uygunlukları yetkili akreditasyon firmalarınca denetlenip güvenli turizm sertifikası alarak faaliyet gösteren otellerimizde virüs yok. Çok sık denetleniyoruz. Böyle bir şey olsa bakanlık kapatır zaten. Kimse ticari çıkarları için konaklama tesislerini, turizm sektörünü lekelemesin, turizmcinin ekmeğiyle uğraşmasın. Koronavirüs (Covid-19) küresel salgınının konaklama sektörünün üzerindeki olumsuz etkileri ortadayken, böylesine hassas bir dönemde türlü fedakarlıklar göstererek, risk alarak misafirlerine kapılarını açan konaklama tesislerine yönelen bu haksız girişim kabul edilemez. ETİK Başkanı ve TÜROFED Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, hukuki girişimin ötesinde konunun bakanlık, ilgili kurum ve kuruluşlarca incelenerek araştırılmasını, ilgili tatil operatörü kuruluş ve elemanları hakkında gerekli işlemin yapılmasını beklediklerini sözlerine ekledi.