Teyzesi ve 3 yakınını bıçakladı: 1 ölü, 3 yaralı

Antalya'da Yunus Emre Şen (30), aynı apartmanda oturan teyzesi, onun torunu ve 2 kuzenini bıçakladı. Ağır yaralanan torun Alparslan Gebeş (10), hastanede yaşamını yitirdi, 3 kişi ise hastanede tedaviye alındı. Polisin gözaltına aldığı Yunus Emre Şen'in saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1218 sokakta bulunan 4 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Yunus Emre Şen, apartman girişinde bir süre bekledikten sonra arkasına sakladığı bıçağı çıkartıp, kuzenleri Tayfun Gebeş (29) ile Ferdi Gebeş'e (33) saldırdı. Ardından karşı dairede oturan teyzesi Nurten Gebeş (60) ile torunu Alparslan Gebeş'in bulunduğu dairenin zilini çalan Yunus Emre Şen, kapının açılmasıyla içeri girdi. Şen, teyzesi ile torununu bıçaklayıp ikinci kattaki kendi dairesine gitti.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Adrese gelen ekipler, Nurten ve Alparslan Gebeş'in olduğu daireye, kapının kilitli olması nedeniyle giremedi. İtfaiye merdiveni ile daireye giren polis ve sağlık ekipleri, Alparslan Gebeş ile Nurten Gebeş'i ambulansla hastaneye götürdü. Ferdi ve Tayfun Gebeş ise taksi ile hastaneye gitti. Polisin operasyonu ile yakalanıp gözaltına alınan Yunus Emre Şen, ekip otosuna bindirilip polis merkezine götürüldü.

Ense, boyun ve karın bölgesinden yaralanıp ambulansta kalp masajı yapılan Alparslan Gebeş, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yandan, saldırganın daire kapısı önünde beklediği, arkasına sakladığı bıçağı çıkartıp kuzenlerine saldırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.