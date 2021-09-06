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THK'nın başındaki isim mahkemeye başvurdu: Beni görevden alın

Orman yangınları döneminde uçmayan uçaklar nedeniyle tepkilerin hedefinde olan Türk Hava Kurumu'nun Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, görevden alınması için mahkemeye başvurdu

THK'nın başındaki isim mahkemeye başvurdu: Beni görevden alın
06 Eylül 2021 Pazartesi 16:38

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, görevinden alınması için Ankara 9'uncu Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

Dilekçede 16 Ekim 2019 tarihinde Adnan Zengin ve Abdullah Kaya ile birlikte THK Kayyumu olarak atandığını hatırlatan Aşçı, son dönemde meydana gelen orman yangınlarında THK'nın ve kendisinin linç kampanyasına maruz kaldığını söyledi. Aşçı, "Orman yangınları sonrası şahsım ve THK odağa konuldu, orman yangınlarında linç edilmek istendim" ifadelerini kullandı.

Aşçı, THK Kayyumluk görevindeyken yaptığı çalışmaları dilekçede aktarırken, "etik kurallar ve geleneklerimiz de dikkate alınarak kayyımlık görevimden çekilmek istediğimi bildiririm" dedi.

Cenap Aşçı'yı istifaya sürükleyen sürecin en önemli unsuru THK'nın atıl durumda bekleyen yangın söndürme uçakları. Yangın döneminde uçakların müdahalede bulunamaması büyük tepki çekmişti. Vatandaşlar THK'ya ateş püskürmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da söz konusu uçaklarla ilgili topu THK'ya atmıştı. Erdoğan, "Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi, uzun yıllardır bu görevi yürüten Türk Hava Kurumunun filosunu ve teknolojisini yenileyememiş olmasıdır." dedi. (Haberler.com)

Etiketler; #THK #thk başkanı #cenap aşçı #orman yangınları
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