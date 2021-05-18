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Thodex soruşturmasında kritik bir isim yakalandı

Kripto para borsası Thodex'le ilgili yürütülen soruşturmada şirketin finans departmanında çalışan firari şüpheli Rana Azap yakalandı

Thodex soruşturmasında kritik bir isim yakalandı
18 Mayıs 2021 Salı 11:58

Rana Azap'ın soruşturmada adı geçen 3 kritik isimden biri olduğu belirtiliyordu. Azap'ın adliyedeki işlemleri sürüyor.

Thodex'in firari patronu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 400 bin kişinin mağduriyetine neden olduğu belirtilen kripto para borsasında yazılımcı Oral Çınar, finans departmanında çalışan Rana Azap ve tutuklu şüpheliler arasında yer alan abi Güven Özer'in eşi Zuhal Özer kritik 3 isim olarak aranıyordu.


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #kripto para #thodex #rana azap
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