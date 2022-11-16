ÜNLÜ DİZİDEN KÖTÜ HABER!
ÜNLÜ DİZİDEN KÖTÜ HABER!
0
2023 KEHANETLERİ KORKUTTU
2023 KEHANETLERİ KORKUTTU
1
AYNI DİZİDE BULUŞUYORLAR
AYNI DİZİDE BULUŞUYORLAR
0
TATBİKATI BÖYLE TİYE ALDI
TATBİKATI BÖYLE TİYE ALDI
0

Ticaret Bakanlığı 2 bin 500 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı, muayene memuru, gümrük muhafaza memuru ve büro personeli olmak üzere 2 bin 500 sözleşmeli personel istihdam edecek

Ticaret Bakanlığı 2 bin 500 sözleşmeli personel alacak
16 Kasım 2022 Çarşamba 10:28

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü (merkez birimi), gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri, ticaret il müdürlükleri ve serbest bölge müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere 2 bin 500 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

Adayların, 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın ilgili puan türlerinden 70 ve üzeri almış olması gerekiyor.

Sözleşmeli muayene memurları sözlü sınavla, sözleşmeli gümrük muhafaza memurları fiziki yeterliliğe ilişkin uygulamalı ve sözlü sınavlarla, sözleşmeli büro personeli de KPSS puan sıralaması esas alınarak istihdam edilecek.

Pozisyonlara başvurular 21-30 Kasım döneminde yapılacak. Adaylar, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Söz konusu pozisyonlardan yalnızca birine başvuruda bulunulabilecek.


 

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
2 katlı evde patlama: 2'si ağır 4 yaralı
Sonraki Haber
Bakanlık 12 bilişim personeli alacak
Çevre mühendisi alımı yapılacak
Çevre mühendisi alımı yapılacak
0
Bakanlık 12 bilişim personeli alacak
Bakanlık 12 bilişim personeli alacak
0
Taksim teröristinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Taksim teröristinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
0
İşçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı: 1 ölü, 3 yaralı!
İşçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı: 1 ölü, 3 yaralı!
0
Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı artıyor!
Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı artıyor!
0
DEVA Partisinden Engelsiz İzmir formülü
DEVA Partisinden Engelsiz İzmir formülü
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.