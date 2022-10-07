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Ticaret Bakanlığı 419 kişi alacak

Ticaret Bakanlığı ticaret uzman yardımcısı olarak 419 kişi alacağını duyurdu

Ticaret Bakanlığı 419 kişi alacak
07 Ekim 2022 Cuma 10:05

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ticaret Bakanlığında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile ilanda belirtilen alanlarda ve sayılarda Ticaret Uzman Yardımcısı alınacaktır.

 

Yazılı sınava, ilanda belirtilen her bölüm için karşılarında belirtilen KPSS puan türünden başarı sırasına göre kontenjan sayısının 20 katına kadar aday çağrılacaktır. Çağrılan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı yazılı sınava çağrılacaktır.


İlan için başvurular 7 Kasım-16 Kasım tarihleri arasında yapılacaktır.


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