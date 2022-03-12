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Ticaret Bakanlığı 524 kişi alacak

Ticaret Bakanlığı sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 524 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Ticaret Bakanlığı 524 kişi alacak
12 Mart 2022 Cumartesi 12:41

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre çalıştırılmak üzere, açıktan atama suretiyle ilanda belirtilen pozisyon sayısı kadar;
1. Sözlü Sınav ile Muayene Memuru,
2. Uygulamalı (Fiziki Yeterlilik) ve Sözlü Sınav ile Gümrük Muhafaza Memuru,
3. KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle Büro Personeli alınacaktır.


İlan için son başvuru tarihi 22 Mart 2022 olarak belirtilmiştir.


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