BASIN BAYRAMI AÇIKLAMASI
BASIN BAYRAMI AÇIKLAMASI
0
MUHABİRDEN SKANDAL HAREKET!
MUHABİRDEN SKANDAL HAREKET!
0
EVİNDE ÖLÜ BULUNDU!
EVİNDE ÖLÜ BULUNDU!
0
GÜZEL OYUNCUDAN ÜZEN HABER!
GÜZEL OYUNCUDAN ÜZEN HABER!
0

Ticaret Bakanlığı 750 kişi alacak

Ticaret Bakanlığı 750 sözleşmeli muhafaza memuru alacağını duyurdu

Ticaret Bakanlığı 750 kişi alacak
24 Temmuz 2021 Cumartesi 06:30

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre çalıştırılmak üzere, açıktan atama suretiyle Uygulamalı (Fiziki Yeterlilik) ve Sözlü Sınav ile Sözleşmeli Muhafaza Memuru alınacaktır.

İlana başvuracak kişilerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıması gerekmektedir.

İlan için son başvuru tarihi ise 18 Ağustas 2021 olarak belirtilmiştir.


DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
6 yaşındaki çocuk, kamyonette yanarak öldü!
Sonraki Haber
Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Karantinada olması gereken aile, cenazeye gitti!
Karantinada olması gereken aile, cenazeye gitti!
0
Arazi kavgasında iki kardeşini öldürdü!
Arazi kavgasında iki kardeşini öldürdü!
0
Onur'un ölümünde ilk bulgular ortaya çıktı! Darp ve yara yok!
Onur'un ölümünde ilk bulgular ortaya çıktı! Darp ve yara yok!
0
Uçağı indirdikten sonra kalp krizi geçiren pilot öldü!
Uçağı indirdikten sonra kalp krizi geçiren pilot öldü!
0
Evinin selde yıkılışını uzaktan izledi
Evinin selde yıkılışını uzaktan izledi
0
Biruni Üniversitesi öğretim üyesi alımı
Biruni Üniversitesi öğretim üyesi alımı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.