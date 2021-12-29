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Ticaret Bakanlığı 80 kişi alacak

Ticaret Bakanlığı ticaret uzman yardımcısı olarak görevlendirmek üzere 80 kişi alacağını açıkladı

Ticaret Bakanlığı 80 kişi alacak
29 Aralık 2021 Çarşamba 10:09

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ticaret Bakanlığında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile ilanda belirtilen alanlarda ve sayılarda Ticaret Uzman Yardımcısı alınacaktır.

 

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı yapılacaktır.

Yazılı sınava, ilanda belirtilen her bölüm için karşılarında belirtilen KPSS puan türünden başarı sırasına göre kontenjan sayısının 20 katına kadar aday çağrılacaktır. Çağrılan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı yazılı sınava çağrılacaktır.


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