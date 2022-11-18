Ticaret Bakanlığı açıkladı! Fahiş fiyatlı ürün satanlara büyük ceza!

Son dakika! Ticaret Bakanlığı yaptığı denetimlerin sonuçlarını açıkladı. Bakanlık, süt, makarna, yumurta, temizlik malzemeleri gibi ürünleri fahiş fiyattan sattığı tespit edilen 21 işletmeye ceza kestiğini duyurdu. Ceza tutarı ise 9,4 milyon lira olarak açıklandı



Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatıyla, son günlerde kamuoyuna yansıyan fiyat artış iddialarının incelenmesi için Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı yönetici ve personelinden oluşan özel inceleme ekipleri oluşturuldu.

Denetimlerde, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına, etiket ve künye bilgileri ile indirimli ürünün indirimden önceki fiyatına bakıldı. Ekipler, rastgele seçtikleri ürünleri kasaya götürerek fiyat karşılaştırması yaptı.

İncelemeler sonucu Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı iş ve işlemeleri tespit edilenler hakkında idari işlem uygulandı.

TOPLAMDA 9,4 MİLYON TL CEZA

Bakanlık tarafından sürdürülen denetimlere ilişkin detaylar da belli oldu. Buna göre yumurta, süt, makarna ve temizlik malzemelerini fahiş fiyattan sattığı tespit edilen 21 işletmeye toplamda 9,4 milyon TL ceza kesildi.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA YAPILDI

Ticaret Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun 2022 yılının 7'nci toplantısında, tüketicilerimizin temel ihtiyaçları arasında yer alan yumurta, süt, makarna, yoğurt gibi gıda ürünleri ile deterjan, sabun gibi temizlik maddeleri ve benzeri ürünlerde yaşanan fiyat artışlarının tespiti amacıyla ulusal ve yerel düzeyde faaliyet gösteren zincir marketler ile diğer işletmelere yönelik olarak Bakanlığımız tarafından yapılan denetim sonuçları görüşülmüştür.

Bu kapsamda; fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı değerlendirilen aralarında ulusal marketlerin de bulunduğu 21 işletmeye toplam 9.403.237,50.- Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Kamunun yanı sıra tüketici ve özel sektör temsilcilerinin de yer aldığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, tedarik zincirinde serbest piyasa koşullarının sağlıklı ve düzenli işlemesine katkı sağlamayı ve tüketicilerimizi korumayı amaçlamaktadır.

Bu doğrultuda, pandeminin başlangıcından itibaren süt ürünlerinden tahıl ürünlerine, bebek bezi ve mamasından temizlik ürünlerine, sebze ve meyveden ekmeğe, yangın ekipmanlarından KDV indirimlerinin uygulanıp uygulanmadığına, elektronik pazar yerlerinden araç stokçuluğuna varıncaya kadar binlerce işletme ve ürün denetlenmiştir.

Bugüne kadar yapılan denetimlerde, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere toplamda 56.602.168,50.- TL idari para cezası uygulanmıştır. Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk denetimlerine ara vermeden devam edilmektedir."