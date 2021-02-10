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Ticaret Bakanlığı işçi alacak

Ticaret Bakanlığı'nın sürekli çalışmak üzere 115 işçi alımı yapacağı öğrenildi

Ticaret Bakanlığı işçi alacak
10 Şubat 2021 Çarşamba 11:55

Ticaret  Bakanlığı  Döner  Sermaye  Teşkilatı  birimlerinde  Sürekli  İşçi  Kadrosunda çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi alınacak. Noter  kurası  sonucunda  sözlü  sınava  girmeye  hak  kazanan  adaylar  arasından  sözlü sınav  sonucu  başarılı  olanlar  ‘4857  sayılı  İş  Kanunu’  ve  ‘Kamu  Kurum  ve  Kuruluşlarında  İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek.


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Etiketler; #ticaret bakanlığı #işçi alımı
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