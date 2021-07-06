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Ticaret Bakanlığı sözleşmeli memur alacak

Ticaret Bakanlığı 75 sözleşmeli muayene memuru alacağını duyurdu

Ticaret Bakanlığı sözleşmeli memur alacak
06 Temmuz 2021 Salı 11:28

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ticaret Bakanlığı 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  4  üncü  maddesinin  (B)  fıkrası  ile  06.06.1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin  Esaslara”  göre  çalıştırılmak  üzere,  açıktan  atama  suretiyle  sözlü  sınavla  Sözleşmeli Muayene Memuru alacaktır.

 


SINAVA KATILMA ŞARTLARI


a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),
c) En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset  bilimi  ve  uluslararası  ilişkiler,  iktisat,  ekonomi,  kamu  yönetimi,  siyaset  bilimi  ve  kamu yönetimi,   işletme,   maliye,   ekonometri,   çalışma   ekonomisi   ve   endüstri   ilişkileri,   istatistik, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, gümrük işletme bölümlerinden ya    da    bunlara    denkliği    Yükseköğretim    Kurulu    tarafından    onaylanmış    yurt    dışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak,
ç) ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, yukarıdaki tabloda belirtilen ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak


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