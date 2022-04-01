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Ticaret Uzman Yardımcısı alınacak

Ticaret Bakanlığı 80 ticaret uzman yardımcısı alımı yapacağını duyurdu

Ticaret Uzman Yardımcısı alınacak
01 Nisan 2022 Cuma 10:06

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ticaret Bakanlığında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile ilanda belirtilen alanlarda ve sayılarda Ticaret Uzman Yardımcısı alınacaktır.  

 

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı yapılacaktır.
Yazılı sınava, ilanda belirtilen her bölüm için karşılarında belirtilen KPSS puan türünden başarı sırasına göre kontenjan sayısının 20 katına kadar aday çağrılacaktır. Çağrılan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı yazılı sınava çağrılacaktır.


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