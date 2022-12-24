KEKEMELİK NASIL TEDAVİ EDİLİR?
KEKEMELİK NASIL TEDAVİ EDİLİR?
0
AİLELER DİKKAT! VAKALAR ARTIYOR
AİLELER DİKKAT! VAKALAR ARTIYOR
0
FRANSA'DA SİLAHLI SALDIRI ŞOKU!
FRANSA'DA SİLAHLI SALDIRI ŞOKU!
0
TÜRK HALKININ YAŞLI ANLAYIŞI BELLİ OLDU
TÜRK HALKININ YAŞLI ANLAYIŞI BELLİ OLDU
0

TİKA bilişim personeli alımı yapacak

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı bilişim personeli alımı yapacağını açıkladı

TİKA bilişim personeli alımı yapacak
24 Aralık 2022 Cumartesi 11:35

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6'ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8'inci maddesi uyarınca,  Başkanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 3 (üç) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Adaylar başvurularını, 23/12/2022 – 06/01/ 2023 tarihlerinde e-Devlet üzerinde TİKA Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır.

İlanın ayrıntıları için tıklayınız.

Önceki Haber
Danıştay Başkanlığı personel alacak
Sonraki Haber
Aileler dikkat! Kızıl vakaları artıyor!
Danıştay Başkanlığı personel alacak
Danıştay Başkanlığı personel alacak
0
Gençlik ve Spor Bakanlığı 685 kişi alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı 685 kişi alacak
0
Barlar sokağında cinayet! Mekandan dışarı çıkartılınca dehşet saçtı!
Barlar sokağında cinayet! Mekandan dışarı çıkartılınca dehşet saçtı!
0
Resmi Gazete'de yayımlandı! 6 üniversiteye yeni rektör!
Resmi Gazete'de yayımlandı! 6 üniversiteye yeni rektör!
0
Diyarbakır, Bingöl, Batman, Muş'ta terör operasyonu başladı! 3650 personel görev yapacak!
Diyarbakır, Bingöl, Batman, Muş'ta terör operasyonu başladı! 3650 personel görev yapacak!
0
Kadın cinayetleri devam ediyor! Kocaeli'nde bir kadın daha öldürüldü!
Kadın cinayetleri devam ediyor! Kocaeli'nde bir kadın daha öldürüldü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.