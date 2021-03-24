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Tilkiyi öldürüp, direğe astılar!

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, kimliği belirsiz kişi veya kişiler, öldürdükleri tilkiyi kuyruğunu kestikten sonra başından, elektrik direğinin ortasında bulunan yaklaşık bir metre yükseklikteki demire astı

Tilkiyi öldürüp, direğe astılar!
24 Mart 2021 Çarşamba 14:45

Nurdağı ilçesine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Başpınar Mahallesi girişinde mahalleli, yol kenarında bulunan elektrik direğinin ortasındaki, yerden yaklaşık bir metre yükseklikteki demire başından asılı ölü tilkiyle karşılaştı. Başından vurulup asılan tilki, mahalleli tarafından indirildi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca tepki çekti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri olayın sorumlu veya sorumlularının tespit edilmesine yönelik çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #tilki #tilki öldürme #gaziantep
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