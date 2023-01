Tıp okudu, aşçı oldu!

Şef Ali Murat Turan'ın oğlu Yılmaz Turan, tıp fakültesinde eğitimini tamamladıktan sonra 1 yıl acil dahiliyede görev yapıp istifasını vererek, baba mesleğine geçiş yaptı. Şu an bir hastanede aşçılık yapan Turan, "Yollarımız tekrar doktor Yusuf Elgörmüş hocamla kesişti ve Atlas Üniversitesi’nde çalışmaya başladık" dedi

Eski doktor Yılmaz Turan, Atlas Üniversitesi ve üniversite hastanesi olan Medicine Hospital'de yiyecek-içecek müdürü olarak çalışmaya başladı. 1992 senesinde tıp fakültesinde eğitimini tamamlayıp, 1 yıl acil dahiliye servisinde görev yaptığını aktaran Turan, kariyerindeki değişimi şöyle özetledi:

"Babam da Türkiye’nin sayılı şefleri arasında. Türkiye çapında birçok 5 yıldızlı otelde mutfak şefi olarak görev yaptı. Daha sonrada Devlet Deniz Yolları'nda 10 yıllık aşçıbaşılık görevini tamamlayıp emekli oldu. 1983 yılında hem ailesine destek olmak hem de cep harçlığını çıkartmak için salon komisi olarak mutfak serüvenine başlayıp, ilerleyen yıllarda babadan gelen aşçılık mesleği ile bu yönde kendini geliştirmeye devam ettim. Lise öğrenimi boyunca her yaz mutfağın her alanında kendini geliştirmeye özen gösterdi ve çalıştım. 1986 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'ni kazanıp ve eğitim boyunca her yaz ve sömestr tatillerinde birçok otel ve restoranlarda çalışmaya devam ettim. İstanbul, Ege ve Akdeniz bölgelerinde aşçı olarak ve şef aşçı pozsiyonlarında görev aldım"

"AŞÇIBAŞILIĞI SEVEREK YAPIYORUM”

Turan, doktorluktan aşçıbaşılığa uzanan hikayesini anlatarak, şöyle devam etti:

"1992 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldum. Bir yıl acil dahiliyede görev yaptım ve daha sonra da istifamı vererek 1 yıl sonra tamamen turizm sektörüne geçiş yaptım. O yıllardaki maddi sıkıntılar, uzun mesailer ve düşük ücretlerin de etkisiyle hem ata mesleği olması hem de bu mesleğe olan sevgim turizm sektörüne yöneldim. Bu meslekte esnaf lokantasından, 5 yıldızlı turistik tesislere kadar, pek çok alanda çalışarak kariyerime katkı sağladım. Daha sonra yollarımız tekrar Yusuf Elgörmüş hocamla kesişti bu kurumda yiyecek-içecek müdürü olarak birlikte çalışmaya başladık. Doğru ve sağlıklı beslenme ile hem ekibimizin genel sağlığına, hem de motivasyonuna katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyorum."