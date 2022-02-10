TIR devrildi, anguslar yola düştü!

Afyonkarahisar- Konya yolundaki buzlanma nedeniyle devrilen TIR'daki 1 angus öldü, 1 angus da yaralandı. Dorseden düşen 18 angus ise polis ve jandarma ekiplerince yol kenarına çekildi.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Afyonkarahisar- Konya yolu Pazarağaç beldesi yakınlarında meydana geldi. Hasan Çiğay'ın kullandığı, dorsesinde 20 angus yüklü 63 AAB 588 plakalı TIR, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak refüje devrildi. Kazada 1 angus öldü, 1 angus da yaralandı. Dorseden 18 angus ise yola düştü. Anguslar, polis ve jandarmanın yardımı ile yol kenarına çekildi. Hayvanlar başka araç gelinceye kadar yol kenarındaki tarlada bekletildi.