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TIR ile kamyonet çarpıştı: 6 ölü, 2 yaralı

Konya'da TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

TIR ile kamyonet çarpıştı: 6 ölü, 2 yaralı
27 Ağustos 2021 Cuma 10:11

İsmail Y. idaresindeki amonyum nitrat yüklü 43 AAC 671 plakalı TIR, Konya-Aksaray kara yolunun 60. kilometresinde karşı şeride geçerek Hacı Naspi Ocak yönetimindeki 38 AFA 498 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada kamyonet sürücüsü Hacı Naspi Ocak ile aynı araçta bulunan Fatma, Mesut, Asude ve Fatih Ocak ile Feyzanur Kafa yaşamını yitirdi, TIR sürücüsü ile kamyonetteki Nisa Nur Ocak yaralandı.

Yaralılar, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

TIR şoförü İsmail Y'nin tedavisinin ardından gözaltına alındığı öğrenildi.

Yola dökülen amonyum nitratın temizlenmesi ve kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından kara yolunda ulaşım, jandarma ve polis ekiplerince kontrollü sağlanıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #konya #konya kaza #konya tır kazası #kaza ölüm #trafik kazası
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