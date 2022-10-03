TIR'ın çarptığı otomobil alev aldı: İki kadın öldü!

Samsun'da bir TIR, arıza yapan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil alev alırken, araçta bulunan iki kadın da hayatını kaybetti

Kaza, saat 06.30 sıralarında İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Köprülü kavşak altında arıza yapan 34 FFM 780 plakalı otomobili sürücüsüsü yolun sağına çekti. Bu sırada aynı istikamette giden A.S. yönetimindeki Gürcistan plakalı TIR, park halindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yanmaya başladı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Otomobilde kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kadın öldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.