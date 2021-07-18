TIR'la Türkiye'ye gelen göçmenler yakalandı. 7'sinin testi pozitif çıktı!

Niğde'de ülkeye kaçak yollarla giren ve otoyol üzerinde duran TIR'dan inip, yerleşim yerlerine dağılan düzensiz göçmenlerden 85'i yakalandı. Niğde Valiliği’nden yapılan açıklamada, TIR şoförünün gözaltına alındığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Niğde-Ankara otoyolunun merkeze bağlı Yıldıztepe beldesi yakınlarında bir TIR'dan inen göçmenlerin ayrılıp farklı yönlere gittikleri ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde ve çevresinde yaptığı araştırmada 67 YF 123 plakalı TIR'ın 16 MCF 83 plakalı dorsesinden inen kaçak göçmenlerin çevredeki yerleşim yerlerine dağıldığını tespit etti. Yapılan çalışmalarda ekipler, 85 kişiyi yakaladı.

7'SİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI, YURDA YERLEŞTİRİLDİ

Niğde'de ülkeye kaçak yollarla giren ve otoyol üzerinde duran TIR'dan inip, yerleşim yerlerine dağılan düzensiz göçmenlerden 7’sinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Testlerinin pozitif çıkmasından dolayı yakalanan 85 düzensiz göçmen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi kampüsünde yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Ömer Halisdemir Yurduna yerleştirildi.