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TIR minibüse çarptı: 3 ölü, 4 yaralı

26 Ocak 2022 Çarşamba 15:02

Ankara-Niğde Otoyolu'nda ilerleyen TIR, bir minibüse arkadan çarptı. Kazada minibüste bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Ankara- Niğde Otoyolu'nun Niğde gişeleri yakınlarında meydana geldi. Ferman Kaya yönetimindeki 33 BNP 75 plakalı TIR, aynı yöne giden 51 ABN 608 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, minibüsteki 2'si çocuk, 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Minibüste yaralanan 4 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının kritik olduğu belirtildi.

Kazanın ardından TIR şoförü Ferman Kaya, gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #niğde kaza #tır kaza #trafik kazası #ölüm
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