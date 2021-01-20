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TIR otomobili biçti: 5 kişi öldü

Mersin'de kontrolden çıkan TIR bir otomobili adeta biçti. Kazada aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi

TIR otomobili biçti: 5 kişi öldü
20 Ocak 2021 Çarşamba 10:16

Feci kaza dün akşam saatlerinde Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Tarsus'tan Pozantı yönüne giden Şakir Sarı yönetimindeki TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi ile kontrolden çıktı.

TIR, karşı şeride geçerken, o şeritten bulunan bir otomobile çarptı. Kazada otomobil metrelerce sürüklendi, TIR ise devrildi.

Acı kazada hurdaya dönen aracın içinde bulunan aynı aileden Emine Rüzgar, Ali Rüzgar, Ayşe Rüzgar, Gazi Rüzgar ve Meryem Rüzgar olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kerim Rüzgar ve TIR'ın sürücüsü Şakir Sarı ise yaralı olarak kurtuldu. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #tarsus kaza #trafik kazası #mersin kaza
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