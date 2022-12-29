HAYVANSEVERLER ONA SAHİP ÇIKTI VE...
HAYVANSEVERLER ONA SAHİP ÇIKTI VE...
0
ABD'DE FELAKET! DONARAK ÖLDÜ!
ABD'DE FELAKET! DONARAK ÖLDÜ!
0
BU HASTALIĞIN KAN TESTİ BULUNDU
BU HASTALIĞIN KAN TESTİ BULUNDU
0
SOYER'E ONUR ÖDÜLÜ
SOYER'E ONUR ÖDÜLÜ
0

Tiryakilere kötü haber! En ucuz sigara 31.5 lira olacak!

Tiryakilere kötü haber! En ucuz sigara 31.5 lira olacak!
29 Aralık 2022 Perşembe 12:28

Sigara üzerindeki maktu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına yılbaşında en az yüzde 26 otomatik zam gelmesi beklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zam kararını onaylaması durumunda paket başına 2 liralık fiyat artışı kaçınılmaz olacak. Zammın gelmesi durumunda şu anda 29.5 liraya satılan en ucuz sigara 31.5 liraya çıkacak.

Yılbaşında yağacak zam yağmuru için alkol ve sigara da gün sayıyor. Yasa gereği sigara üzerindeki maktu ve asgari maktu ÖTV tutarlarına her 6 ayda bir yurt içi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE) oranında zam yapılıyor.

Son 6 aylık Yİ-ÜFE'nin en az yüzde 26 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Daha yüksek bir oran çıkmazsa halen 29.5 liraya satılan en ucuz sigaraya en az 2 TL zam gelecek. En ucuz sigara yeni yılda 31.5 liraya çıkacak. Aynı şekilde alkollü içeceklere de vergi artışı kaynaklı zam yağacak. Zam konusunda son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

Sözcü'de yer alan habere göre TÜİK, yılın son 5 aylık döneminde Yİ-ÜFE'nin yüzde 22.56 arttığını hesapladı. Aralık ayı üretici fiyatlarının yüzde 3 civarında artması halinde 6 aylık üretici enflasyonu yüzde 26 olacak. Bu durumda bir paket sigaradaki asgari maktu vergi tutarı 15 lira 83 kuruştan 19 lira 95 kuruşa çıkacak.

Etiketler; #sigara #ötv #zam #haber
Önceki Haber
İzmir'de ulaşıma zam! İşte toplu ulaşımda kullanılacak yeni ücret!
Sonraki Haber
Canlı bombalı eylem yapacaktı! DEAŞ'lı terörist yakalandı!
Orman Genel Müdürlüğü 133 işçi alacak
Orman Genel Müdürlüğü 133 işçi alacak
0
Üniversiteye temizlik personeli alınacak
Üniversiteye temizlik personeli alınacak
0
Adli Tıp Kurumu personel alacak
Adli Tıp Kurumu personel alacak
0
Berber, kuaför ve güzellik salonu sahipleri dikkat! O karar yine ertelendi!
Berber, kuaför ve güzellik salonu sahipleri dikkat! O karar yine ertelendi!
0
16 yaşındaki çocuk, annesini sırtından bıçakladı!
16 yaşındaki çocuk, annesini sırtından bıçakladı!
0
3 gündür kayıp olan iki kişi ölü bulundu!
3 gündür kayıp olan iki kişi ölü bulundu!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.