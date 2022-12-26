TKDK 5 denetçi 29 uzman alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu personel alımı yapacağını duyurdu

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27 inci maddesi ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinin 6 ilâ 15 inci maddeleri hükümlerine göre Kurum Personel Yönetmeliği çerçevesinde açıktan atama şeklinde, 5 denetçi ve 27 uzman sözleşmeli personel alımı, Yönetmeliğin 39 uncu maddesine göre pozisyon değişikliği kapsamında 2 uzman sözleşmeli personel alımı için seçme sınavı yapılacaktır. Seçme sınavı yazılı ve sözlü olarak yapılacaktır.

İlan için başvurular 6 Ocak 2023 tarihinde son bulacaktır.



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