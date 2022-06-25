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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 17 kişi alacak

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü, 17 adet sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 17 kişi alacak
25 Haziran 2022 Cumartesi 11:18

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/B Sözleşmeli Personel Alınacaktır. Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi ve diğer birimlerinde (Giderleri Özel Bütçeden Karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 dönemi KPSS puan sırası esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlarda toplam 17 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

İlan için başvurular 24 Haziran'da başlayacak ve 15 gün sürecektir.


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