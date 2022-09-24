Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 24 kişi alacak

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü 24 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alımı yapacaktır.



İlan için 23 Eylül'de başlayan başvurular 15 gün sürecektir.



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