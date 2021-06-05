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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 18 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğretim üyesi alacak
05 Haziran 2021 Cumartesi 08:08

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacak. 

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.


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