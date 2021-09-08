İZMİR 9 EYLÜL'Ü BÖYLE KUTLAYACAK
İZMİR 9 EYLÜL'Ü BÖYLE KUTLAYACAK
0
HAPİSHANEDE YANGIN: 41 ÖLÜ
HAPİSHANEDE YANGIN: 41 ÖLÜ
0
GÖZTEPE'NİN YENİ TRANSFERİ
GÖZTEPE'NİN YENİ TRANSFERİ
0
YENİ TEKNİK DİREKTÖR BELLİ OLDU
YENİ TEKNİK DİREKTÖR BELLİ OLDU
0

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü 20 öğretim üyesi alımı yapacaklarını duyurdu

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğretim üyesi alacak
08 Eylül 2021 Çarşamba 10:59

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alımı yapacaktır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Diyanet 47 hizmetli alacak
Sonraki Haber
Toplu ulaşım aracı şoför alımı
Toplu ulaşım aracı şoför alımı
Toplu ulaşım aracı şoför alımı
0
Diyanet 47 hizmetli alacak
Diyanet 47 hizmetli alacak
0
MEB duyurdu: O öğrenciler yüz yüze eğitimde mazeretli sayılacak
MEB duyurdu: O öğrenciler yüz yüze eğitimde mazeretli sayılacak
0
İki tren kafa kafaya geldi! Faciadan dönüldü
İki tren kafa kafaya geldi! Faciadan dönüldü
0
Yaptığı kaza sonrası trafiği yavaşlatmaya çalışırken, 2 otomobilin çarpması ile öldü
Yaptığı kaza sonrası trafiği yavaşlatmaya çalışırken, 2 otomobilin çarpması ile öldü
0
Türkiye onları konuşmuştu. Palu ailesine ceza yağdı!
Türkiye onları konuşmuştu. Palu ailesine ceza yağdı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.