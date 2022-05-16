İNANILMAZ! GEREK YOK DEDİ VE...
İNANILMAZ! GEREK YOK DEDİ VE...
0
KARŞIYAKA'DA YÖRÜK FESTİVALİ
KARŞIYAKA'DA YÖRÜK FESTİVALİ
0
İZMİR'DE KAHVE FESTİVALİ
İZMİR'DE KAHVE FESTİVALİ
0
ALTINORDU'DA BÜYÜK SEVİNÇ!
ALTINORDU'DA BÜYÜK SEVİNÇ!
0

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi personel alacak

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alımı yapacaklarını açıkladı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi personel alacak
16 Mayıs 2022 Pazartesi 09:58

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

 


Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.


DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Karabük Üniversitesi 33 öğretim üyesi alacak
Sonraki Haber
Nişantaşı Üniversitesi personel alacak
Nişantaşı Üniversitesi personel alacak
Nişantaşı Üniversitesi personel alacak
0
Karabük Üniversitesi 33 öğretim üyesi alacak
Karabük Üniversitesi 33 öğretim üyesi alacak
0
Nisa bebekle ilgili yeni gelişme! Babasının kim olduğunu bilmediğim çocuğa bakmam!
Nisa bebekle ilgili yeni gelişme! Babasının kim olduğunu bilmediğim çocuğa bakmam!
0
Marmaray'da karşılaşan Fenerbahçeli ve Trabzonsporlu taraftarlar kavga etti! O anlar görüntülendi
Marmaray'da karşılaşan Fenerbahçeli ve Trabzonsporlu taraftarlar kavga etti! O anlar görüntülendi
0
Bekçiyi ve amcasını vurdu, intihar etti!
Bekçiyi ve amcasını vurdu, intihar etti!
0
Bıçaklayarak öldürüp, yüzünü yakıp, çöpe attılar!
Bıçaklayarak öldürüp, yüzünü yakıp, çöpe attılar!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.