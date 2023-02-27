Tokat'ta 2 katlı evde yangın: 3 ölü, 1 yaralı

Tokat'ın Zile ilçesinde, 2 katlı müstakil evde çıkan yangında kiracı olduğu belirtilen 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Minareyi Sağır Mahallesi İslim Sokak'ta, 4 kişinin ortak kiraladığı 2 katlı müstakil evde yangın çıktı. Dumanları fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekiplerince alevler, 1 saatte söndürüldü. Yangında Emre Yıldırım (26), Tuncay Tunç ve Oktay Bolatpan'ın (26) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı kurtulan Tarık Canpolat ise ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 kişinin cansız bedenleri, otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Yangının sobadan çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.